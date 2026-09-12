Encuentran sin vida a hija de concejala tras accidente en humedal de Valdivia

La víctima se habría comunicado con su familia para dar aviso del accidente, detalle que fue clave en su búsqueda.

La madrugada de este sábado se reportó la caída de un automóvil a un humedal en el sector de Rebellín, en Valdivia, región de Los Ríos.

Tras horas de búsqueda, personal de GOPE encontró el cuerpo sin vida de esta mujer de 38 años que fue identificada como hija de una concejala de la comuna de Máfil y funcionaria del Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia.

Qué se sabe sobre la víctima

Tras una reunión de amigos en el sector costero de Valdivia, la víctima se dirigió de regreso a su vivienda en Máfil cuando perdió el control del vehículo y terminó cayendo al humedal.





De acuerdo con información entregada por Radio Bío Bío, la mujer logró dar aviso telefónico de lo sucedido a su familia, permitiendo identificar el lugar del accidente.

Pasadas unas horas desde que inició su búsqueda, personal de emergencias encontró el tapabarros y un logo pertenecientes, presuntamente, al vehículo de la víctima y, más tarde, su cuerpo sin vida.

Por ahora, la Policía de Investigaciones (PDI) se encargará de llevar a cabo las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió el accidente.