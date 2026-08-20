Tragedia en show de Myriam Hernández: Adulta mayor murió tras sufrir caída en teatro de Valdivia

La víctima fue identificada como Nora Guillermina Rodríguez Martínez, quien asistió el pasado martes 18 de agosto al concierto de la cantante chilena. “Con el corazón roto, me despido de quien vino a compartir una noche de música y ya no está”, expresó la artista.

Una lamentable tragedia marcó el paso de Myriam Hernández por Valdivia. Una adulta mayor que asistió a su concierto en el Teatro Regional Cervantes murió tras sufrir una caída al interior del recinto el pasado martes 18 de agosto.

A través de un comunicado, la Asociación Patrimonial Cultural de Los Ríos identificó a la víctima como Nora Guillermina Rodríguez Martínez.

Según informó la institución, tras el accidente se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y la mujer fue trasladada al Hospital Base de Valdivia , donde permaneció bajo atención médica. Sin embargo, este miércoles se confirmó su deceso.

El Teatro Regional Cervantes expresó “sinceras condolencias a su familia, seres queridos y cercanos, manifestando nuestro respeto y solidaridad ante el difícil momento que atraviesan“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Teatro Regional Cervantes (@teatroregionalcervantes)

La declaración de Myriam Hernández tras muerte de fanática en concierto

La noticia también motivó una declaración de la productora Nebula Entertainment Group, organizadora de los conciertos de Myriam Hernández, que confirmó el fallecimiento de la asistente y señaló que la mujer recibió atención de emergencia inmediata antes de ser derivada a un centro asistencial.

Por su parte, Myriam Hernández utilizó sus historias de Instagram para manifestar públicamente su pesar.

“Con el corazón roto, me despido de quien vino a compartir una noche de música y ya no está. No tengo palabras para el dolor de su familia; solo puedo abrazarlos desde acá y acompañarlos en lo que necesiten ”, escribió la artista.

La intérprete de El Hombre Que Yo Amo también pidió respeto para los cercanos de la víctima. “Nada de lo que viví sobre el escenario tiene sentido frente a una pérdida así. Mis pensamientos y mi cariño están hoy con ellos”, indicó.