20/ 08/ 2026 22:53

Gobierno cierra la puerta a un plebiscito si rechazan reforma de seguridad

El gobierno descartó la posibilidad de convocar a un plebiscito para destrabar la tramitación de la reforma constitucional de seguridad, iniciativa que ha generado críticas tanto desde la oposición como desde sectores del propio oficialismo. Mientras el presidente José Antonio Kast defendió el proyecto y restó importancia a los cuestionamientos del expresidente Gabriel Boric y de la exvocera Camila Vallejo, desde La Moneda aseguraron que la estrategia seguirá enfocada en el diálogo con parlamentarios y la presentación de indicaciones para conseguir los votos necesarios en el Congreso, donde la propuesta enfrenta un complejo escenario para avanzar.