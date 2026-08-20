“Nunca llega sola”: La enigmática publicación del hijo de Luis Jiménez y su novia tras infidelidad con Cote López

Diego Jiménez y Javiera Vidal protagonizaron un tenso conflicto familiar con Cote López y Luis en junio de 2024, el cual incluyó acusaciones de infidelidad.

Este jueves, el hijo mayor de Luis “Mago” Jiménez, Diego, y su novia, Javiera Vidal, publicaron una serie de videos en redes sociales que causaron revuelo entre los internautas.

Esto, luego de que el “Mago” confirmara la infidelidad hacia Gala Caldirola con Cote López, lo que generó que los usuarios reavivaran el pasado conflicto familiar que hubo entre ellos.





¿Qué pasó con Diego Jiménez y Javiera Vidal?

Javiera y Diego publicaron unas historias en Instagram donde aparecen en un automóvil escuchando la canción “EoO” de Bad Bunny en la parte donde dice: “Ella nunca llega sola”.

Luego, Javiera aparece doblando la parte que dice: “Y yo no tengo que roncar, ustedes saben ya”.

El término “roncar” habla de presumir o desafiar para mostrar superioridad ante otra persona, lo que hizo encender las alarmas a los usuarios en redes por el conflicto familiar que vivieron hace unos años.

En junio de 2024, se generó un quiebre en la familia por fuertes acusaciones cruzadas entre todas las partes involucradas.

En ese entonces, Diego también acusó que había personas filtrando información a páginas de farándula donde se le trataba de “manzana podrida”.

Además, se expuso una presunta infidelidad de Cote al Mago con el cantante urbano Pailita y luego se aseguró que Paula, hermana de Javiera, había protagonizado una infidelidad de Luis a López.

La situación terminó en un importante distanciamiento familiar que acabó tiempo después, cuando Cote y Luis se separaron.

Por su parte, Javiera retomó su relación con Diego, con quien tiene un hijo, y luego este último volvió a reencontrarse con su padre.

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