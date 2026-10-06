Empresario es encontrado muerto a metros de su automóvil de alta gama en Algarrobo

La víctima, de 63 años y nacionalidad chilena, habría sido atropellada de acuerdo a las primeras diligencias.

Un empresario chileno de 63 años, identificado como Jaime Rodrigo Montero Jaramillo, fue encontrado muerto la noche de este lunes, a solo metros de su automóvil en un enlace de las rutas a las playas del Litoral Central del país.

Personal de Carabineros llegó a la intersección de la Ruta G-94-F (Cartagena-Algarrobo) con la Ruta F-62-G (Casablanca-Algarrobo), encontrando el vehículo del empresario estacionado a un costado de la vía y sin ocupantes, a pesar de que el vehículo Mercedes-Benz, modelo C200, año 2019, permanecía con sus luces de emergencia encendidas, según consignó La Tercera.





Víctima presentaría lesiones por atropello

Sin embargo, y a unos 10 metros de ahí y sobre la calzada estaba el cuerpo del empresario, donde según los reportes iniciales, presentaba lesiones atribuibles a un atropello, de acuerdo a lo informado por Walter Wenzel, fiscal del Turno Regional de Instrucción y Flagrancia.

“Se dispuso como diligencia principal la concurrencia de personal SIAT de Carabineros, para determinación de la causa basal del hecho, efectuar la planimetría respectiva, la fijación fotográfica y sobre todo, identificar a los causantes del hecho”, agregó.

Al lugar llegó personal del Servicio Médico Legal, que se llevó el cadáver para su respectiva autopsia. Por último, se indicó que el Ministerio Público indaga lo ocurrido y personal especializado de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros desarrolla diligencias.