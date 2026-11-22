Se trata de los militares Javier Iturriaga del Campo y Pedro Varela Sabando, altos mandos de la institución. La familia del joven ecuatoriano presentó la querella en junio de 2026 por el presunto incumplimiento de una resolución judicial.

El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de dos generales del Ejército querellados por desacato en una causa vinculada al caso de Romario Veloz, joven ecuatoriano que murió tras recibir un disparo durante el estallido social en La Serena.

Se trata de los militares Javier Iturriaga del Campo y Pedro Varela Sabando.

Según informó BioBioChile, el juez Ponciano Andrés Sallés dictó la resolución el 16 de octubre. Para sobreseer a ambos imputados, aplicó el artículo 250, letra a), del Código Procesal Penal, que establece esa causal cuando el hecho investigado no constituye delito.





Qué cuestionó la familia de Romario Veloz

La familia presentó la querella en junio de 2026 por el presunto incumplimiento de una resolución judicial.

La acción apuntaba a que el Ejército tramitó por razones de salud la salida del capitán José Faúndez Sepúlveda, en medio de cuestionamientos por la aplicación de la inhabilitación para ejercer cargos públicos que se le impuso junto con la pena de cárcel.

La representación de la familia estimó que esa situación podía configurar desacato.

El sobreseimiento se circunscribe a la causa por desacato contra Iturriaga y Varela. En 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de La Serena condenó a Faúndez a 15 años de presidio por delitos de violencia innecesaria que causaron la muerte de Veloz y lesiones graves a Rolando Robledo y César Véliz.

Los hechos ocurrieron el 20 de octubre de 2019.