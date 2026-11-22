El mandatario recuperó cinco puntos porcentuales tras el fuerte retroceso de la semana anterior, cuando pasó de 24% a 18% y marcó su registro más bajo en el sondeo.

La aprobación del presidente José Antonio Kast subió al 23% en la encuesta Criteria de este domingo 22 de noviembre.

El mandatario recuperó cinco puntos porcentuales tras el fuerte retroceso de la semana anterior, cuando pasó de 24% a 18% y marcó su registro más bajo en el sondeo.

La desaprobación en tanto bajó del 72% al 68%, mientras que un 9% respondió que no sabía cómo evaluar al mandatario, un punto menos que en la medición anterior.

Con el repunte, la aprobación quedó a un punto del 24% que registraba antes de la caída.

Poduje y Chomali lideran la aprobación del gabinete

Entre los ministros con al menos un 30% de conocimiento, Iván Poduje y May Chomali obtuvieron la mayor aprobación , con 48% cada uno, seguidos por Catalina Parot (44%).

En el otro extremo, Fernando Rabat registró la mayor desaprobación, con 73%, seguido por Jorge Quiroz (70%) y Tomás Rau (57%).

Rabat fue además quien más aumentó su nivel de conocimiento, con un alza de 34 puntos hasta el 62%. La ministra más conocida fue Ximena Rincón, con 80%.





Costo de la vida y empleo encabezan las preocupaciones

El alza del costo de la vida fue el problema más mencionado, con 52%, seguido por la falta de empleo (43%) y la delincuencia (42%).

Más atrás quedaron el estancamiento económico (31%) y el narcotráfico y crimen organizado (28%). Cada encuestado podía elegir hasta tres alternativas.