Mínimo histórico: aprobación del presidente Kast se desploma a un 18% según Criteria

La desaprobación del presidente José Antonio Kast alcanzó el 72% en la encuesta publicada este domingo, tras una semana marcada por el paro de los camioneros.

El más reciente sondeo de Agenda Criteria, publicado este domingo, reveló que la aprobación del presidente José Antonio Kast se desplomó al 18%, un mínimo histórico para el mandatario.

La semana pasada ya había bajado a 24%, por lo que esta nueva caída es su cuarta consecutiva en ocho meses de gestión en La Moneda.

En cuanto a la desaprobación del presidente Kast, la encuesta reflejó un incremento. Esta vez, de cinco puntos más que en la medición anterior, alcanzando el 72%.

Estas cifras surgen tras la cuestionada permanencia del ministro de Justicia Fernando Rabat en el gabinete, además de una semana marcada por el paro de los camioneros, quienes exigían al Gobierno la rebaja y el congelamiento de los precios de los combustibles.

Respecto a la movilización que cortó las principales rutas del país, un 80% de los encuestados por Criteria manifestó haber estado de acuerdo con ella, mientras que un 15% se mostró en desacuerdo. Y un 5% no tuvo una posición clara.

Por otro lado, el sondeo evidenció un empeoramiento de las expectativas económicas de la ciudadanía. Un 60% cree que la economía nacional estará peor en seis meses.

Asimismo, un 46% de los consultados anticipa que la situación económica de su hogar empeorará, 13 puntos más que en la medición anterior. En tanto, un 53% cree que empeorarán las posibilidades de encontrar un empleo.