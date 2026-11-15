Madre de Benjamín Galdámez compartió sentido mensaje tras hallazgo de cuerpo en búsqueda de su hijo

Tras haberse encontrado un cadáver en el mismo punto donde el joven de 19 años habría estado por última vez, Claudia Rojas emocionó en redes sociales con sus mensajes.

Claudia Rojas, la madre de Benjamín Galdámez, se refirió este sábado al hallazgo del cadáver en el Zanjón de la Aguada, donde se le perdió el rastro a su hijo el pasado 20 de octubre.

Pese a que las autoridades continúan con las pericias para determinar la identidad del cuerpo, la mujer abordó la posibilidad de que corresponda a su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, luego de que se diera a conocer el hallazgo, Claudia compartió una fotografía antigua junto a Benjamín: “Te voy a extrañar toda la vida”.





“Aún no sabemos si es nuestro hijo. Esto demorará, según nos informan. Les agradecemos sus mensajes a pesar de no responderlos. Espero me entiendan”, agregó sobre el cuerpo encontrado.

Además, Rojas destacó la labor voluntaria de los distintos grupos de rescatistas que se sumaron a los esfuerzos de la familia: “Agradecida de su inmenso trabajo”.

“Dios los bendiga. Gracias por todo. Nos dieron fuerza y esperanza“, expresó en una historia de Instagram en la que se dirigió a dos de ellos.

Tras 24 días de búsqueda exhaustiva junto a su familia y algunos voluntarios, el hallazgo de los rescatistas este sábado es clave para el caso.