15/ 11/ 2026 09:28

Fatal incendio en Maipú: un hombre murió y tres viviendas resultaron afectadas por las llamas

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este domingo en el pasaje Cruz del Sur, en Maipú, dejó un hombre fallecido y tres viviendas afectadas, una de ellas completamente destruida por las llamas y otras dos con daños por propagación del fuego. La víctima corresponde a un adulto, familiar de dos personas mayores que residían en el inmueble donde se originó la emergencia. Para controlar el siniestro y evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas, trabajaron cerca de 120 voluntarios y 17 carros de Bomberos, con apoyo de unidades de distintas comunas de la Región Metropolitana.