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Fatal incendio en Maipú: un hombre murió y tres viviendas resultaron afectadas por las llamas

Valentina González Meneses
Por Valentina González Meneses

Subeditora Digital

Un incendio estructural registrado durante la madrugada de este domingo en el pasaje Cruz del Sur, en Maipú, dejó un hombre fallecido y tres viviendas afectadas, una de ellas completamente destruida por las llamas y otras dos con daños por propagación del fuego. La víctima corresponde a un adulto, familiar de dos personas mayores que residían en el inmueble donde se originó la emergencia. Para controlar el siniestro y evitar que las llamas alcanzaran otras viviendas, trabajaron cerca de 120 voluntarios y 17 carros de Bomberos, con apoyo de unidades de distintas comunas de la Región Metropolitana.

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