Temblor hoy 15 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos
Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.
Este domingo 15 noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).
Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.
A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Temblor hoy, domingo 15 de noviembre, en Chile
Magnitud: 3.1
Hora: 7:41 horas
Epicentro: 47 km al O de Valparaíso
Profundidad: 22 km
Magnitud: 4.2
Hora: 7:29 horas
Epicentro: 46 km al O de Valparaíso
Profundidad: 26 km
Magnitud: 3.2
Hora: 7:19 horas
Epicentro: 46 km al SO de Visviri
Profundidad: 142 km
Magnitud: 3.2
Hora: 6:44 horas
Epicentro: 18 km al E de Pica
Profundidad: 101 km
Magnitud: 3.1
Hora: 5:20 horas
Epicentro: 70 km al SE de Socaire
Profundidad: 241 km
Magnitud: 3.1
Hora: 4:20 horas
Epicentro: 63 km al E de Socaire
Profundidad: 252 km
Magnitud: 3.1
Hora: 3:47 horas
Epicentro: 27 km al N de Calama
Profundidad: 86 km
Magnitud: 4.3
Hora: 1:38 horas
Epicentro: 16 km al N de Socaire
Profundidad: 152 km
Magnitud: 4.1
Hora: 1:23 horas
Epicentro: 104 km al E de Socaire
Profundidad: 240 km
¿Qué hacer en caso de un sismo?
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entrega las siguientes recomendaciones ante un movimiento sísmico:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección.
- Protegerse bajo un objeto firme.
- Cortar electricidad, gas y agua si es posible.
- Alejarse de postes y cables eléctricos en la vía pública.
- En eventos masivos, proteger cabeza y cuello.
- Si se conduce por túneles o puentes, reducir la velocidad y detenerse en zona segura.
Esta nota se actualiza durante el día con los últimos sismos registrados en Chile.