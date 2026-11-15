Temblor hoy 15 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este domingo por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este domingo 15 noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, domingo 15 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.1

Hora: 7:41 horas

Epicentro: 47 km al O de Valparaíso

Profundidad: 22 km

Magnitud: 4.2

Hora: 7:29 horas

Epicentro: 46 km al O de Valparaíso

Profundidad: 26 km

Magnitud: 3.2

Hora: 7:19 horas

Epicentro: 46 km al SO de Visviri

Profundidad: 142 km

Magnitud: 3.2

Hora: 6:44 horas

Epicentro: 18 km al E de Pica

Profundidad: 101 km

Magnitud: 3.1

Hora: 5:20 horas

Epicentro: 70 km al SE de Socaire

Profundidad: 241 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:20 horas

Epicentro: 63 km al E de Socaire

Profundidad: 252 km

Magnitud: 3.1

Hora: 3:47 horas

Epicentro: 27 km al N de Calama

Profundidad: 86 km

Magnitud: 4.3

Hora: 1:38 horas

Epicentro: 16 km al N de Socaire

Profundidad: 152 km

Magnitud: 4.1

Hora: 1:23 horas

Epicentro: 104 km al E de Socaire

Profundidad: 240 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?