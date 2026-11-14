“Propiedad no habitable”: Naya Fácil estalla y revela conflicto con exdueño tras problemas en su penthouse

La influencer incluso aseguró que va a evaluar qué acciones legales puede tomar, puesto que esta persona habría omitido que existían filtraciones cuando vendió la propiedad.

Este viernes, Naya Fácil impactó a sus seguidores en redes sociales tras revelar que la filtración en el techo de su casa no pudo ser reparada.

La influencer desclasificó el conflicto que mantiene con el antiguo dueño del inmueble y mostró las complejas condiciones en las que vive, a pesar de que el techo había sido parchado.





¿Qué pasó con Naya Fácil?

A través de su cuenta de Instagram, Naya mostró cómo el baño estaba con el piso completamente mojado con un líquido de color café y la pared donde se encuentra el espejo también terminó manchada.

“Después que yo hice las últimas historias contando esta filtración que no me informaron al venderme, conté también lo que pasaba con el exdueño de acá y, ¿saben qué? Me habló de una forma súper irrespetuosa a mi WhatsApp”, aseguró la influencer.

En dicha interacción, Naya reveló que el hombre le dijo: “‘Oye, ¿qué significa esto?’ Como: ‘¿Qué andaba buscando yo?’, dejándome como conflictiva a mí”.

La influencer comentó que su hermana le ha escrito al expropietario a través de mensaje, correos, a sus abogados “y no tenemos respuesta (…) ¿Cómo él me dice que esto es por la lluvia?”, cuestionó.

La joven expuso que visitó el inmueble dos veces antes de comprarlo: “Fue una inspección visual y, aunque hubiese venido con un maestro, ¿cómo uno sabe de una filtración? Uno no lo sabe; imagínense que me habló la exasesora de esta casa; me dijo que esta filtración llevaba hace años”.

“Me entregó una propiedad no habitable ; no puedo ocupar mi baño (…) Mi hermana lleva viviendo abajo casi dos meses por culpa de esta filtración”, relató Naya.

Luego, la influencer mostró los daños en el closet de su hermana, donde el techo está roto: “La filtración acá entró a los interruptores; ahora lo pararon, lo cortaron, pero tenemos imágenes de cómo los interruptores estaban llenos de agua”, aseguró.

Debido a este problema, su hermana tuvo que dejar toda su ropa sobre la cama: “No hemos podido vivir tranquilas (…) me agotó esta situación, voy a tratar de ver el ámbito legal, yo creo”.

Sobre la reparación anterior del techo, Naya comentó que “me hicieron la del cuento del tío, me vinieron a parchar, pero nunca llevaron este tema de raíz, tanto así que empeoró”.

“A mí nunca se me informó (sobre la filtración) (…) pagué todos mis ahorros por vivir en una propiedad así (…) este tipo no recapacita”, concluyó Naya.

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