14/ 11/ 2026 10:00

VIDEO | Dos patrullas colisionaron en medio de persecución en Pudahuel: carabineros quedaron atrapados

En plena persecución, dos radiopatrullas de Carabineros colisionaron en la intersección de las avenidas San Pablo y La Estrella en la comuna de Pudahuel, durante la madrugada de este sábado. Uno de los vehículos impactó el frontis de una botillería y quedó incrustado en la pared. De este modo, el automóvil resultó con múltiples daños y sus pasajeros con distintas lesiones. Los oficiales fueron rescatados por los otros carabineros involucrados en el accidente y vecinos del sector, luego de que se activara el airbag y terminaran atrapados.