Temblor hoy 14 de noviembre en Chile: revisa epicentro, magnitud y últimos sismos

Revisa los movimientos sísmicos registrados este sábado por el Centro Sismológico Nacional y conoce las recomendaciones oficiales de Senapred.

Este sábado 14 noviembre se han registrado distintos temblores en Chile y zonas cercanas, según el reporte del Centro Sismológico Nacional (CSN).

Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo debido a la interacción entre las placas de Nazca y Sudamericana, que provoca sismos de diversa magnitud.

A continuación, revisa el detalle de los temblores registrados durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Temblor hoy, sábado 14 de noviembre, en Chile

Magnitud: 3.3

Hora: 5:17 horas

Epicentro: 66 km al SE de Socaire

Profundidad: 233 km

Magnitud: 3.6

Hora: 5:08 horas

Epicentro: 36 km al N de Calama

Profundidad: 102 km

Magnitud: 3.1

Hora: 4:10 horas

Epicentro: 59 km al E de Socaire

Profundidad: 178 km

Magnitud: 3.3

Hora: 3:22 horas

Epicentro: 8 km al N de Tongoy

Profundidad: 27 km

Magnitud: 3.3

Hora: 2:50 horas

Epicentro: 15 km al NO de Sierra Gorda

Profundidad: 83 km

Magnitud: 3.2

Hora: 1:33 horas

Epicentro: 83 km al E de Socaire

Profundidad: 228 km

Magnitud: 3.2

Hora: 0:38 horas

Epicentro: 76 km al S de Ollagüe

Profundidad: 162 km

¿Qué hacer en caso de un sismo?