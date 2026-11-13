Confirman fallecimiento de famoso payaso chileno por problemas de salud

El reconocido “Payaso Pulguita” murió este viernes tras meses de sufrir complicaciones de salud las cuales lo mantenían en un delicado estado.

Este viernes se confirmó el fallecimiento de José Ramón Arellano, conocido popularmente como payaso Tony Pulguita , tras ser internado en el Sanatorio Alemán de Concepción producto del cáncer que padecía.

La información fue confirmada por Canal 9 Bío Bío, quienes indicaron que el artista falleció a eso de las 16:06 horas de este viernes, citando a la familia del artista.





Arellano arrastraba problemas de salud desde hace algunos meses informó su familia, afectado principalmente de un cáncer, lo que incluso llevó a que realizara constantemente viajes desde Concepción a Santiago.

Cabe destacar que Arellano tuvo una trayectoria de más de tres décadas dedicada a la infancia, la televisión regional y los escenarios, dejando una huella imborrable en múltiples generaciones del Gran Concepción y Coronel, siendo recientemente distinguido como Ciudadano Destacado por su aporte a la cultura local.