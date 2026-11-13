Una ballena gigante y peces luminosos se tomarán Santiago por Noche de Museos 2026: Dónde y a qué hora verlos

El espectáculo a cargo de la compañía Teatro a Mil contará con una ballena azul de más de 12 metros de largo y más de 20 especies marinas confeccionadas a partir de plástico reciclado.

Este viernes 13 de noviembre se celebrará la Noche de Museos 2026, un evento en el que distintos espacios culturales se abrirán para la ciudadanía en un horario fuera del habitual y a lo largo de todo el país.

Las actividades iniciarán oficialmente a las 17.00 horas y uno de los espectáculos principales será la intervención artística “Océano: Los Peces Inundan la Calle” producida por Teatro a Mil.

El espectáculo consiste en un desfile visual y luminoso protagonizado por una ballena azul de más de 12 metros de largo. A ella se suman más de 20 especies marinas, entre peces, medusas y mamíferos, que cobrarán vida bajo el cielo nocturno.

Además de lo llamativo del espectáculo, las estructuras fueron confeccionadas con materiales y plástico reciclado, buscando generar conciencia sobre el impacto de la contaminación en los ecosistemas marinos y la importancia de proteger los océanos.





Dónde y a qué hora ver la exposición

Quienes deseen disfrutar de este espectáculo nocturno en Santiago deben tomar nota de los siguientes datos:

• Ubicación: Frontis del Museo Nacional de Historia Natural (MNHN), al interior del Parque Quinta Normal, Santiago.

• Horario: La actividad se desarrollará entre las 22:20 y las 23:00 horas, comenzando el despliegue principal con la ballena azul cerca de las 22:30 horas.

El evento es completamente gratuito. El ingreso y la ubicación del público serán por orden de llegada, sin necesidad de inscripción previa.

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