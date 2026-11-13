Revelan imágenes tras choque de padre del subsecretario Pavez: pasajeros de carreta salieron eyectados

El padre de la autoridad de gobierno fue detenido en horas de la madrugada por chocar una carreta mientras conducía en estado de ebriedad en una zona rural de la comuna de Lampa.

Luego de protagonizar un accidente automovilístico, CHV Noticias tuvo acceso a imágenes exclusivas de cómo quedaron el auto y la carreta involucrados en la colisión en la que tuvo participación el padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, por conducir en estado de ebriedad la madrugada de este viernes en Lampa.

Según informó Fiscalía, Pavez fue aprehendido luego de haber colisionado por la parte trasera a una carreta transportada con caballos y con dos adultos y un menor de edad a bordo.

El padre de la autoridad fue detenido por Carabineros, mientras que los pasajeros de la carreta, quienes salieron eyectados, se encuentran hospitalizados con heridas de diversa gravedad.





Así quedó el auto tras el choque

Tras ser detenido, el imputado Máximo Pavez Cerda pasó la noche bajo custodia policial y su control de detención, originalmente programado para este viernes, fue ampliado hasta el lunes.

Por su parte, las víctimas se encuentran internados en distintos centros hospitalarios de la capital, y se está a la espera de ver cómo evolucionan sus estados de salud.

Revisa las imágenes del accidente: