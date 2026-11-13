Una es menor de edad: quiénes son las tres víctimas de accidente que protagonizó ebrio el padre de Máximo Pavez

Según informaron desde Fiscalía, el padre de la autoridad colisionó una carreta mientras conducía en estado de ebriedad y con las luces de su vehículo apagadas por un sector rural.

La mañana de este viernes se conoció la detención del padre del subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), por conducir en estado de ebriedad y colisionar una carreta en Lampa.

Según informó el fiscal jefe de la Fiscalía de Chacabuco, Gonzalo Álvarez, los hechos ocurrieron esta madrugada, cuando el imputado, Máximo Pavez Cerda, conducía con las luces de su vehículo apagadas y por una zona rural.

En ese contexto, habría impactado por la parte trasera a una carreta de caballos, a bordo de la cual iban tres ocupantes: dos adultos y una menor de edad, quienes salieron eyectados.





Las víctimas del choque

De acuerdo a lo señalado por el fiscal, los ocupantes de la carreta correspondían a una familia de la comuna de Lampa, quienes actualmente se encuentran hospitalizados.

El representante del Ministerio Público explicó que todos se encuentran con diversos tipos de lesiones y “están en distintos centros de salud a propósito de la condición de menor de edad de una de ellas y del estado de salud de los adultos”.

Carabineros tomó conocimiento del hecho luego de que las víctimas fueran ingresadas a un centro asistencial en Lampa. Fue ahí cuando se dirigieron al sitio del suceso, encontraron al imputado y lo detuvieron tras comprobar que se encontraba en estado de ebriedad.

De momento, se está a la espera de ver la evolución en el estado de las víctimas durante el fin de semana, para realizar la formalización del imputado durante la jornada del lunes.