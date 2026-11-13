“Canté horrible”: Mon Laferte reveló imprevisto previo a su presentación en los Latin Grammy

La cantante presentó su single Femme fatale en la ceremonia de los premios y sorprendió con una dura autocrítica tras bajarse del escenario. Ella misma después reveló el motivo detrás de su descontento con su propio desempeño.

Mon Laferte sorprendió con una inesperada autocrítica tras su presentación en la ceremonia de los Latin Grammy 2026, celebrada la noche del jueves en Nevada, Estados Unidos.

La chilena tuvo una intensa noche en los galardones, con nominaciones en seis categorías, incluidas Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año, además de la presentación en vivo de su single Femme fatale. Sin embargo, tras bajarse del escenario se mostró insatisfecha con su desempeño.

Fue tal su descontento que, a través de su cuenta de X transparentó a sus seguidores: “Estoy enferma de la panza y no me gustó como canté”, acompañado de emoticones de una cara llorando.





La autocrítica de Mon Laferte

Fue esa misma impresión la que tuvo justo después de bajar del escenario, cuando, entrevistada por Univision, confesó: “Ay, siento que canté horrible“, ante lo que el entrevistador le contestó que “nunca, ni en tu peor momento has cantado tú mal”.

En esa línea, la artista detalló que “justo antes de subir me empezó a dar como un… Como que me faltaba el aire. Nunca me había pasado (…) yo creo que es la emoción también. Yo creo que estoy vieja ya (…) Eso me pasa por cantar en vivo”, reflexionó.

Pese a la autocrítica de la cantante y a no haberse coronado en ninguna de las categorías a las que estaba nominada, las redes sociales se llenaron de mensaje de apoyo defendiendo su talento y sus años de trayectoria.