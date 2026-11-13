¿Sigue a la cabeza? Dirigente de Fuerza del Norte habría renunciado tras firmar acuerdo con el Gobierno
Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, Cristian Sandoval, uno de los dirigentes más activos y críticos de la movilización, habría comunicado su decisión mediante un audio de WhatsApp.
El dirigente camionero Cristian Sandoval habría renunciado a la presidencia de Fuerza del Norte tras el acuerdo que la confederación firmó con el gobierno este jueves.
Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, personas que seguían movilizadas en la Ruta 68 señalaron que el dirigente habría comunicado su decisión mediante un audio de WhatsApp.
Sandoval ha sido una de las voces más activas y críticas en la movilización de transportistas. Durante una vocería este jueves, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a “dar la cara” en las negociaciones desarrolladas en La Moneda.
“Queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, señaló en un punto de prensa. Horas más tarde, figuraba al lado de autoridades de gobierno para confirmar el acuerdo.
De acuerdo a Biobío, las bases de Fuerza Norte resolvieron no aceptar la renuncia, por lo que seguirá en el cargo representando a transportistas de la macrozona norte del país.
Se mantienen las protestas tras el acuerdo
El pacto firmado por Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro Sur contempla una rebaja total de $142 por litro de diésel, al sumar la reversión del último aumento de $42 y una reducción adicional de $100.
En la Ruta 68, donde seguían movilizadas agrupaciones como No+TAG, algunos manifestantes dijeron a CHV Noticias que no se sentían representados por quienes firmaron y plantearon una rebaja de al menos $300 en los combustibles, no solo al diésel.
Cabe mencionar que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte reúne a pequeños y medianos transportistas de carga y fue una de las principales convocantes al paro.