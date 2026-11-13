¿Sigue a la cabeza? Dirigente de Fuerza del Norte habría renunciado tras firmar acuerdo con el Gobierno

Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, Cristian Sandoval, uno de los dirigentes más activos y críticos de la movilización, habría comunicado su decisión mediante un audio de WhatsApp.

El dirigente camionero Cristian Sandoval habría renunciado a la presidencia de Fuerza del Norte tras el acuerdo que la confederación firmó con el gobierno este jueves.

Según información a la que tuvo acceso CHV Noticias, personas que seguían movilizadas en la Ruta 68 señalaron que el dirigente habría comunicado su decisión mediante un audio de WhatsApp .

Sandoval ha sido una de las voces más activas y críticas en la movilización de transportistas. Durante una vocería este jueves, emplazó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, a “dar la cara” en las negociaciones desarrolladas en La Moneda.

“Queremos que el ministro Quiroz deje de jugar con el sentimiento y con el bolsillo de todos los chilenos”, señaló en un punto de prensa. Horas más tarde, figuraba al lado de autoridades de gobierno para confirmar el acuerdo.

De acuerdo a Biobío, las bases de Fuerza Norte resolvieron no aceptar la renuncia , por lo que seguirá en el cargo representando a transportistas de la macrozona norte del país.

Se mantienen las protestas tras el acuerdo

El pacto firmado por Fuerza del Norte y la Confederación de Camioneros Centro Sur contempla una rebaja total de $142 por litro de diésel, al sumar la reversión del último aumento de $42 y una reducción adicional de $100.





En la Ruta 68, donde seguían movilizadas agrupaciones como No+TAG, algunos manifestantes dijeron a CHV Noticias que no se sentían representados por quienes firmaron y plantearon una rebaja de al menos $300 en los combustibles, no solo al diésel.

Cabe mencionar que la Confederación de Transportistas Fuerza del Norte reúne a pequeños y medianos transportistas de carga y fue una de las principales convocantes al paro.