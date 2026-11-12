“¡Mira, están al lado!”: Captan tenso encuentro entre Meli Noto y Kel Calderón en pleno evento de influencers

“Siempre se evitaron y dieron la espalda”, dijo la usuaria que grabó el video, donde se ve que Kel se para al lado de Meli, ignorándola en todo momento.

Kel Calderón y Meli Noto se encontraron en un evento de influencers y una usuaria en TikTok grabó el momento que se viralizó rápidamente en redes sociales.

Kel es la expareja de Pangal Andrade, quien actualmente mantiene una relación amorosa con Meli e incluso tienen una hija en común.





¿Qué pasó con Meli Noto y Kel Calderón?

En ese contexto, es importante recordar la polémica que generó la madre de Kel, Raquel Argandoña, quien hizo público el embarazo de Meli sin su autorización.

Al respecto, el encuentro se dio en un evento donde participaba el actor Ed Westwick junto a una serie de influencers.

En el video se ve a Meli al lado de Michelle Carvalho y otras celebridades, cuando momentos después llega Kel Calderón.

Esta última detiene el paso a la altura de Noto y se pone a saludar a otras personas: “¡Mira, están al lado! (…) Oye, la Kel que es patuda, se saltó toda la fila” , dijo la usuaria que grabó el video.

Además, la internauta, quien se identificó como Vane Yáñez, agregó que ambas se “dieron la espalda” y “siempre se evitaron e ignoraron”, calificando el encuentro como un “momento incómodo”.

Finalmente, el registro se viralizó de tal manera que ya supera los 40.000 “me gusta” en la red social y superó las 643 mil reproducciones.

Revisa el video: