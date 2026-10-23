Kel Calderón revela hipótesis tras muerte de tres perros en Pelarco: “Estoy obsesionada en saber quién fue”

La influencer sufrió la pérdida de Zeus, un pastor alemán que vivía en el campo familiar de Pelarco, además de otros dos canes que eran del cuidador. Ahora busca pruebas para presentar una denuncia.

Kel Calderón entregó nuevos antecedentes sobre la muerte de tres perros en el campo familiar ubicado en Pelarco, región del Maule, donde denunció un presunto envenenamiento.

La influencer ofreció una recompensa de $1 millón de pesos para obtener información que permita identificar a los responsables.

La abogada abordó las hipótesis que han surgido en torno al caso, entre ellas la posibilidad de que el hecho esté relacionado con un eventual robo o con el uso de veneno destinado a otros animales.





“Muchas personas me han dicho que hacen esto cuando van a entrar a robar , a muchas personas les ha pasado que para entrar a una casa es lo primero que hacen, por eso una de las medidas es fortalecer la seguridad de la casa a mil por ciento, porque en mi mente no me van a volver a matar un animal en la vida“, aseguró en conversación con LUN.

“Soy fan de los animales, me pueden robar cualquier cosa, pero me mataron un perro, es otro nivel de conexión emocional que tienes con el animal”, agregó.

Kel Calderón llegará hasta las últimas consecuencias

La muerte de Zeus, un pastor alemán que era mascota familiar, junto a otros dos perros del cuidador del campo afectó profundamente a Kel Calderón.

Por lo mismo, la hija de Raquel Argandoña está enfocada en obtener respuestas y esclarecer las circunstancias del hecho.

“Estoy muy triste, quedé mal. Por eso estoy obsesionada en saber quién fue, por eso la recompensa. Primero pensamos en dejarlo allá el tema, pero preferí publicarlo en redes sociales. En estos lugares estas cosas siempre se terminan sabiendo, Pueden llegar muchos rumores, pero estas cosas a la larga siempre se saben. Como dicen, pueblo chico, infierno grande“, explicó.

En esa línea, confirmó que presentarán una denuncia y que esperan reunir información que pueda servir como prueba para esclarecer el caso.

“Los animales están al mismo nivel que los humanos, no se puede decir ‘ah, qué pena, me envenenaron un perro, tendré otro’. Para mí tiene que existir una responsabilidad. Cuando tú tomas la decisión de matar un perro, de poner veneno, pones una ruleta rusa, estás representando la posibilidad de matar a cualquier ser vivo que llegue al lugar”, aseguró.