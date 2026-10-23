Servicio Militar 2027: cómo excusarte antes que termine el plazo y qué pasa si no te presentas

Si no te excusaste y no te presentaste a la convocatoria por la lista de llamados, serás considerado infractor y, entre otras consecuencias, quedarás inhabilitado de forma absoluta para ejercer cargos y oficios públicos.

Poco más de dos semanas de plazo quedan para que termine el proceso de apelación a los resultados del llamado general al Servicio Militar 2027. El trámite se puede realizar a través de distintos canales y finaliza la primera semana de noviembre.

Si apareces entre los seleccionados, podrás solicitar la exclusión si cumples alguna de las causales legales. También existen alternativas para postergar el cumplimiento del servicio por motivos de estudio.

El sorteo, vale recordar, considera principalmente a varones chilenos nacidos en 2008 que no se inscribieron voluntariamente, además de quienes nacieron en 2007 y mantienen la condición de disponibles.

Cómo apelar al sorteo del Servicio Militar

El proceso de apelación al reclutamiento culminará el lunes 9 de noviembre y se puede solicitar en el sitio web de la DGMN con ClaveÚnica.

También se puede realizar de forma presencial en una oficina del cantón de reclutamiento presentando una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA).

Podrás tener una respuesta favorable a la apelación si cumples una o más de las siguientes causales:

• Presentas una imposibilidad física, psíquica o social

• Eres miembro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y de Gendarmería de Chile

• Cumplir el Servicio Militar generará un deterioro económico en tu grupo familiar

• Te casaste, vas a ser padre o ya lo eres antes del sorteo

• Fuiste condenado a una pena aflictiva

• Eres descendiente por consanguinidad en línea recta y colateral, ambos hasta el segundo grado, inclusive, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política

Para respaldar la solicitud deberás presentar los antecedentes y documentos que acrediten la causal invocada.

La presentación de una reclamación no significa que la exclusión sea automática, ya que los antecedentes serán evaluados por la comisión correspondiente.





Qué pasa si no me excuso o presento

Si no te excusaste y no te presentaste a la convocatoria por la lista de llamados podrías enfrentar consecuencias legales.

Si fuiste declarado infractor: pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos y oficios públicos.

pueden quedar inhabilitados para ejercer cargos y oficios públicos. Si fuiste destinado a la Defensa Civil: quienes no se presenten arriesgan una multa de 4 a 8 UTM (entre $288.000 y $577.208).

quienes no se presenten arriesgan una multa de 4 a 8 UTM Si fuiste declarado infractor o remiso: pueden tener que cumplir el Servicio Militar en la modalidad de Conscripción Ordinaria durante dos años para evitar la sanción correspondiente.