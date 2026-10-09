Servicio Militar 2027: Revisa con tu RUT si fuiste seleccionado y cómo puedes apelar

La nómina de jóvenes seleccionados ya se encuentra disponible, asi como también el plazo de apelación que estará disponible hasta el lunes 9 de noviembre.

Este viernes 9 de octubre se publicó la nómina de ciudadanos sorteados para realizar el Servicio Militar 2027, proceso que considera principalmente a jóvenes nacidos en 2008 y a personas de la clase 2007 que mantienen la condición de disponibles.

La consulta se puede realizar a través de los canales habilitados por la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN).

En caso de haber sido seleccionado y contar con motivos para no cumplir con el servicio, existe un plazo para presentar una reclamación y solicitar la exclusión.





Revisa con tu RUT si fuiste seleccionado para el Servicio Militar 2027

Para conocer si formas parte de la nómina, debes ingresar al sitio oficial del Servicio Militar y seguir estos pasos:

Ingresa al sitio web oficial www.serviciomilitar.cl

Selecciona la opción de consulta

Ingresa con tu ClaveÚnica

¿Cómo apelar si fui seleccionado para el Servicio Militar?

Quienes aparezcan en la nómina y tengan motivos para no realizar el servicio pueden presentar una reclamación ante la Comisión Especial de Acreditación (CEA).

El plazo comenzó el viernes 9 de octubre y se extenderá hasta el lunes 9 de noviembre . El trámite se puede realizar en línea, mediante el portal de la DGMN con ClaveÚnica, o presencialmente en un cantón de reclutamiento.

Causales para solicitar la exclusión:

Presentar una imposibilidad física, psíquica o social para realizar el servicio.

Pertenecer a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o a Gendarmería de Chile.

Que el cumplimiento del Servicio Militar provoque un deterioro económico en el grupo familiar.

Haberse casado, estar próximo a ser padre o ser padre antes del sorteo.

Haber sido condenado a una pena aflictiva.

Ser descendiente, dentro de los grados de parentesco establecidos, de víctimas de violaciones a los derechos humanos o de violencia política.

Para respaldar la solicitud, se deben presentar los antecedentes y documentos que acrediten la causal invocada.

La presentación de una reclamación no significa que la exclusión sea automática, ya que los antecedentes deben ser evaluados por la comisión correspondiente.