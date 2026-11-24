La destacada actriz, cuyo fallecimiento se confirmó este martes, participó en la segunda temporada del programa de Chilevisión.

Hace casi una década, Delfina Guzmán se lució en La Divina Comida con una preparación de platos al más puro estilo chileno.

En 2017, la recordada actriz abrió las puertas de su casa para recibir a los invitados de ese capítulo: Joaquín Méndez, Nataly Chilet y Rafael Gumucio.

En la segunda temporada del programa de Chilevisión, Guzmán preparó una exquisita entrada que combinaba locos y papas.

Como plato de fondo, presentó un pastel de jaiba al que bautizó como “Reina Guachaca”.

Finalmente, cerró la noche con un postre llamado “La frescura de Ismenia”, en referencia a uno de sus personajes más recordados: Ismenia, protagonista de un spot publicitario de 1980 que popularizó la frase “Cómprate un auto, Perico”.

Rememora la vez en que Delfina Guzmán triunfó en La Divina Comida



