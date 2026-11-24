24/ 11/ 2026 07:42

“Quedé tiritón”: colectivo atropella a peatón durante colapso por cierre de estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago

En medio de un despacho de CHV Noticias por los colapsos en los paraderos por el cierre de 8 estaciones de la Línea 5 del Metro de Santiago, se produjo un atropello de un colectivo a un peatón, quien se paró de inmediato y corrió hacia una micro diciendo que estaba bien. “Pasó con luz roja, yo pensé que el cabro había quedado debajo del auto, quedé tiritón… Alcancé a hacerle el quite, cruzó de forma muy imprudente. No hay Metro y la gente se volvió loca”, dijo el conductor del colectivo.