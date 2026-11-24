La Roja enfrenta a República Dominicana en un partido clave por el Mundial Sub 17, buscando asegurar su clasificación a la próxima ronda.

La Selección Chilena salta nuevamente a la cancha por el Mundial Sub 17, chocando este martes ante República Dominicana por el Grupo J.

Tras la enorme victoria sobre Argelia en el estreno, La Roja busca tres puntos vitales frente a un equipo que viene de igualar con Montenegro en la jornada inicial.

De conseguir la victoria, el elenco comandado por Ariel Leporati asegurará su clasificación a la siguiente ronda del torneo que se juega en Qatar.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de Chile vs República Dominicana?

El partido de Chile ante República Dominicana, válido por la fecha 2° del Mundial Sub 17, será transmitido en vivo por el canal DSports de la señal Directv.

Además, la plataforma de streaming DGO emitirá este duelo de manera online. Para poder verlo, debes ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave.

Hora del partido entre Chile y República Dominicana por Mundial Sub 17

El compromiso del cuadro nacional contra los caribeños inicia a las 11:30 horas de Chile de este martes 24 de noviembre.

El recinto en el que se disputa este crucial cotejo es el Aspire Zone de Doha, Qatar.