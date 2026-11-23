A través de sus redes sociales, el ex futbolista comunicó el término de su relación con Patricia Peralta tras 19 años de matrimonio. “Eres y serás una tremenda partner”, señaló.

José “Pepe” Rojas, recordado ex futbolista de Universidad de Chile, oficializó este fin de semana el quiebre con su esposa, Patricia Peralta, tras 19 años de matrimonio.

El ex defensor, campeón de la Copa América 2015 con la Selección Chilena, anunció el término de la relación con una emotiva reflexión en la que destacó tomaron distancia después de “una historia llena de amor, aprendizajes y momentos inolvidables”.

“No es fácil cerrar esta etapa tan importante de nuestras vidas. Fueron años de crecer juntos, de compartir sueños, superar dificultades y construir lo más hermoso que tenemos: nuestros hijos y nuestra familia”, sostuvo.





“Pepe” Rojas anuncia su quiebre con Patricia Peralta

A través de una historia en Instagram, el otrora zaguero de 43 años lanzó una sentida reflexión en la que agradeció “especialmente a Patty, mi compañera durante estos 19 años”.

“Gracias por caminar a mi lado, por apoyarme incondicionalmente en mi carrera como futbolista, por dejar muchas veces de lado tu propia carrera como periodista, tus proyectos y tus sueños para acompañarme a cumplir los míos”, agregó.

Rojas remarcó que se quedan “con lo bonito, con todo lo que construimos y con la tranquilidad de haber compartido una parte tan importante de nuestras vidas. Eres y serás una tremenda partner, mi china”.

“Gracias a quienes los acompañaron durante todos estos años. Les pedimos cariño y respeto en esta nueva etapa. Porque hay amores que no desaparecen, simplemente se transforman”, añadió.

El mensaje fue compartido por Peralta en su Instagram, red social en la que tiene más de 32 mil seguidores.

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