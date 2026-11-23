Danilo Catalán reaccionó a los mensajes enviados por jugadores de Los Loínos contra Chupete, quien fue el apuntado tras la final de la Primera B.

La celebración de Cobreloa tras ascender a la Liga de Primera desató polémica. Ahora, un jugador de San Luis de Quillota arremetió contra Los Loínos luego de los insultos a Humberto Suazo.

Chupete fue el apuntado por parte del plantel de Los Zorros del Desierto, quienes vencieron a Los Canarios en penales y se consagraron campeones de la Primera B.

En medio de una transmisión por redes sociales, Vicente Conelli se burló de Chupete en un registro que rápidamente se viralizó y que generó la molestia de Danilo Catalán.

El volante de los quillotanos no dejó pasar la situación y respondió con un fuerte mensaje en redes sociales.

“Qué lástima tener compañeros de profesión tan flaites e imbéciles”, comentó al compartir una historia de Instagram.

Vicente Conelli pide disculpas por insultos a Humberto Suazo

Tras las imágenes difundidas, Conelli se disculpó por lo ocurrido y aseguró que “la intención jamás fue insultar o denigrar ni a San Luis ni a Humberto Suazo”.

“Para mí, que juego en posición, es un referente en todo sentido, y me duele que se haya mostrado esa imagen sobre mí, ya que desde chico veía sus jugadas y goles y realmente lo admiro, además de que los dichos tampoco van con mis principios”, sostuvo.

El joven de 23 años recalcó en sus redes sociales que “espero puedan entender que todo fue parte de la euforia y el ‘show’ que se genera tras ganar un campeonato”.

“Nunca desde la vereda de ofender o desprestigiar a San Luis y a Humberto Suazo”, añadió.