Los Albos aprovecharon con todo el triunfo sobre Los Cruzados y les dejaron varios recados en redes sociales.

Colo Colo sacó chapa de campeón. Los Albos se destaparon y golearon 3-0 a Universidad Católica este domingo en el Estadio Monumental.

Pese a contar con bajas importantes como Arturo Vidal y Javier Correa, un triplete de Maximiliano Romero le permitió al Cacique armar una verdadera fiesta en Macul.

La victoria desató la locura del Popular, elenco que le mandó varios recados a Los Cruzados luego de arrollarlos en su casa.





Los dardos de Colo Colo a la UC

Una vez concluido el duelo, el Popular destacó el triunfo en sus redes sociales con un primer mensaje. “3 fotos… bueno, ustedes saben por qué”, escribieron.

Colo Colo no se quedó ahí y dejó un nuevo dardo hacia La Franja al señalar: “Les manda un saludo el equipo más grande y ganador del país”.

Las publicaciones desataron una ola de reacciones de los hinchas albos, quienes siguen festinando con la obtención de la estrella 35.

De cara al cierre de la temporada, el gran objetivo de los dirigidos por Fernando Ortiz es quedarse con la Copa Chile, torneo en el que se deben enfrentar a O’Higgins por semifinales.

Por su parte, la UC quedó casi sin chances de alcanzar a Universidad de Chile en la pelea por el Chile 2 que entrega pasajes directos a la Copa Libertadores.

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