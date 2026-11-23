A través de una historia en Instagram, el futbolista reconoció que estacionó su vehículo en “un lugar indebido” y agradeció las muestras de cariño.

Joaquín Montecinos, futbolista de Deportes Concepción, abordó su detención por parte de Carabineros este domingo en Talcahuano.

El futbolista fue aprehendido por funcionarios tras el partido que Los Lilas jugaron ante Huachipato, donde fue suplente y no sumó minutos.

Información preliminar señaló que al jugador se le ordenó mover si vehículo que estaba mal estacionado, pero se demoró y se negó a un control de identidad.





¿Qué dijo Joaquín Montecinos tras ser detenido?

Tras ser liberado, el volante entregó su versión en redes sociales y aseguró que “hubo un malentendido con un carabinero. Él estaba haciendo su trabajo como corresponde y yo me había estacionado en un lugar indebido”.

“Mientras realizaba un cambio de conductor y compartíamos unas fotografías con nuestros hinchas, se realizó un procedimiento policial normal”, añadió en una historia de Instagram.

Montecinos agradeció “de corazón a todos los hinchas que me enviaron sus mensajes y se preocuparon por mí. Ya está todo bien y estoy en casa junto a mi familia”.

“Les mando un abrazo a todos y, de verdad, muchas gracias por el cariño y la preocupación”, sentenció.

En tanto, la pareja del futbolista nacional, Sabrina Sosa, también se expresó y afirmó en redes: “Una locura, pero bueno. Si bien fue un malentendido, el mal rato lo pasamos igual”.

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