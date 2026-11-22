En medio de los festejos del cuadro argentino, el mediocampista lanzó una potente frase mientras mostraba el galardón que recibió por la Copa Sudamericana.

El futbolista chileno Carlos Palacios realizó una transmisión en vivo a través de Instagram durante los festejos de Boca Juniors por la obtención de la medalla de la Copa Sudamericana.

En ese contexto, lanzó una llamativa frase que dejó entrever su molestia por las últimas polémicas en que ha estado envuelto.

“¿Será que también tengo que ir a declarar por ganar esta medalla?”, mencionó el mediocampista de Boca Juniors en una transmisión en directo desde su cuenta de Instagram.





¿Por qué está siendo investigado Carlos Palacios?

La declaración ocurre semanas después de que el jugador se presentara ante la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile para declarar en calidad de imputado en una causa por narcotráfico.

La investigación está relacionada con una camioneta Mercedes-Benz inscrita a su nombre, que habría sido utilizada por su suegro para transportar droga.