09/ 11/ 2026 20:25

Abogado de Carlos Palacios explicó imputación y vínculo con suegro detenido por narcotráfico

Felipe Moraga, uno de los abogados de Carlos Palacios, explicó la situación del jugador de Boca Juniors, que este lunes fue citado a declarar como imputado a una unidad de la PDI. Cabe señalar que Sebastián Soto, suegro del futbolista, fue detenido en agosto por narcotráfico y se movilizaba en un auto de alta gama propiedad de Palacios. “Él (Carlos) no niega la vinculación parental, es el padre de su pareja, pero la relación era bastante esporádica y se juntaban muy poco en algunas reuniones familiares (…). Este señor Sebastián Soto fue visto en la camioneta y el fiscal presume que la utilizaba para traficar”, afirmó el abogado.