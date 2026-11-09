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Abogado de Carlos Palacios explicó imputación y vínculo con suegro detenido por narcotráfico

Gonzalo Querol
Por Gonzalo Querol

Periodista Digital

Felipe Moraga, uno de los abogados de Carlos Palacios, explicó la situación del jugador de Boca Juniors, que este lunes fue citado a declarar como imputado a una unidad de la PDI. Cabe señalar que Sebastián Soto, suegro del futbolista, fue detenido en agosto por narcotráfico y se movilizaba en un auto de alta gama propiedad de Palacios. “Él (Carlos) no niega la vinculación parental, es el padre de su pareja, pero la relación era bastante esporádica y se juntaban muy poco en algunas reuniones familiares (…). Este señor Sebastián Soto fue visto en la camioneta y el fiscal presume que la utilizaba para traficar”, afirmó el abogado.

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