Sorpresiva eliminación en Fiebre de Canto descolocó al jurado: Participante rompió en llanto

La concursante se jugó la permanencia frente a Camila Andrade, quien también obtuvo uno de los puntajes más bajos del capítulo. Sin embargo, su puntaje total no fue suficiente y dijo adiós a la competencia.

En una noche cargada de emociones, este domingo se definió a una nueva eliminada en Fiebre de Canto. Se trata de Alessia Traverso, quien no pudo contener las lágrimas tras el veredicto del jurado.

La cantante y ex chica reality se jugó la permanencia frente a Camila Andrade, quien también obtuvo uno de los puntajes más bajos del capítulo.

El resultado se definió al revelar la nota secreta de Vasco Moulian, que dejó a la ex Gran Hermano con 31 puntos totales.

Traverso defendió su lugar con la canción La de la mala suerte, de Jesse & Joy. Su interpretación recibió buenas evaluaciones de Luis Jara, Verónica Villarroel y Edymar Acevedo; sin embargo, la calificación de Moulian terminó por sellar su salida.

La cantante rompió en llanto al conocer el veredicto. En medio de la despedida, Diana Bolocco la animó a postular al repechaje.





Alessia Traverso: “Tampoco me lo esperaba”

Ya en El VAR de Fiebre de Canto, la sorpresa seguía en el panel. “Nos dejaste a todos helados”, le dijeron al recibirla. Alessia reconoció que ella tampoco había anticipado el resultado.

“Me da pena porque tampoco me lo esperaba, si te soy sincera” , confesó. Luego se refirió a su presentación: “Quizás me salía mejor en el ensayo, pero bueno, son cosas que pasan”.

Traverso también contó por qué Fiebre de Canto tiene un significado especial para ella. “Este programa igual fue un poquito sanador”, dijo, antes de recordar el impacto que tuvo la exposición tras su paso por el reality.

“El año post Gran Hermano lo pasé muy mal, era muy pollita, me tomaba todos los comentarios muy a pecho”, reconoció. “La música ha estado en mi vida desde muy chiquitita”, agregó, destacando la oportunidad de volver a cantar en televisión.