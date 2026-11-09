Alerta roja por desborde de ríos en la región de Coquimbo: Estas son las dos comunas afectadas

Senapred indicó que las medidas permiten movilizar todos los recursos disponibles que sean necesarios para responder a la emergencia y controlar la situación en las dos comunas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este lunes alerta roja por desborde en las comunas de Monte Patria y Río Hurtado, en la Región de Coquimbo.

Las medidas fueron adoptadas en coordinación con la Delegación Presidencial Regional.

En Monte Patria , la estación de monitoreo del río Grande en Las Ramadas registró un caudal en umbral rojo.





Con ese antecedente, Senapred canceló la alerta amarilla por crecida que regía desde el 6 de octubre y la reemplazó por una alerta roja por desborde, vigente desde el domingo 8 de noviembre.

En Río Hurtado , la medida se activó este lunes luego de que la estación ubicada en San Agustín también registrara un caudal en umbral rojo. Ambas alertas se mantendrán mientras las condiciones lo ameriten.

Senapred indicó que las alertas rojas permiten movilizar todos los recursos disponibles que sean necesarios para responder a la emergencia y controlar la situación en las dos comunas.

#SenapredCoquimbo Se declara Alerta Roja para la comuna de Río Hurtado por desborde. https://t.co/PZnDCitv0E — SENAPRED (@Senapred) November 9, 2026

Apertura de compuertas de embalse

El jueves 5 de noviembre comenzó la apertura de compuertas del embalse La Paloma, ubicado en Monte Patria, tras la acumulación de agua por las lluvias de este año.

La operación, de una magnitud que no se registraba desde hacía 29 años, llevó a las autoridades locales a adoptar medidas preventivas ante el aumento del caudal del río Limarí, entre ellas el cierre temporal del Parque Los Peñones en Ovalle.