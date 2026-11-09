“Soy inocente”: Sergio Valenzuela, el condenado por crímenes en dictadura que pide indulto al pdte. Kast

En conversación exclusiva con CHV Noticias, el exfuncionario de la Fuerza Aérea, de 70 años, explicó las razones por las que pidió este beneficio carcelario.

Desde la cárcel de Colina 1, Sergio Valenzuela Morales confirmó en entrevista exclusiva con CHV Noticias que solicitó un indulto al presidente José Antonio Kast.

El exfuncionario de la Fuerza Aérea, de 70 años, explicó las razones por las que pide este beneficio carcelario.

“Primero, porque soy inocente y eso téngalo claro. Y segundo, por razones humanitarias. De hecho, fui dado de baja por enfermedad incurable. Tengo tratamiento permanente acá en Gendarmería”, afirmó.

El exagente aseguró que padece asma crónica y problemas de salud originados por los cuatro proyectiles que tiene en su cuerpo, luego que en abril de 2024 intentara quitarse la vida tras ser notificado de la sentencia: “Me quise suicidar para dejar un precedente de las condenas mal hechas”.

Sobre la posibilidad de que el presidente Kast le conceda el indulto, expresó sus dudas. “Yo lo veo difícil, yo creo que los políticos son políticos. Ellos hacen su carrera en base a oferta, pero después no la cumplen. Yo, desde que estoy acá, hay 16 personas muertas (…) Esto es un asilo de ancianos”, dijo.

Ricardo Bravo Cornejo, abogado que ha presentado más de 60 indultos, afirmó que “si hay situaciones médicas y humanitarias, se debería otorgar el indulto (…) Hay casos muy emblemáticos, de penas sumamente altas, que yo creo que el Presidente entraría en un conflicto con tratados internacionales“.





Los crímenes por los que fue condenado

Valenzuela integró el Comando Conjunto, un aparato represivo que operó durante la dictadura bajo la tutela de la Fuerza Aérea.

En 2024, la Corte Suprema confirmó su condena como coautor de los secuestros de Luis Maturana González y Juan Orellana Catalán , ambos militantes de las Juventudes Comunistas, y como encubridor del homicidio calificado de Orellana.

“Jamás tuve nada que ver con persecuciones, detenciones, nada”, sostuvo Valenzuela. Incluso, aseguró que el día en que fueron detenidos Maturana y Orellana cumplía labores de seguridad en el aeropuerto por la visita del entonces secretario de Estado estadounidense Henry Kissinger.

Según se explicó en el reportaje, las fechas de esa versión no coinciden y declaraciones de otros agentes del Comando Conjunto lo vincularon con los hechos investigados.





Las 23 solicitudes que conoció CHV Noticias

Reportajes a Fondo de CHV Noticias accedió a las solicitudes de indulto de 23 personas, de las más de 140 que el ministro de Justicia, Fernando Rabat, informó haber recibido.

Entre los documentos revisados hay 17 cartas de condenados por delitos de lesa humanidad, cinco solicitudes de exuniformados sentenciados por delitos cometidos durante el estallido social y una de una mujer condenada por otros delitos.

Mira el reportaje completo acá: