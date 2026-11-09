“Luchaba por la custodia”: Abuela murió en tragedia de Santo Domingo y su nieto de tres años sobrevivió

Cinco de las 11 personas que fallecieron tras la fatal colisión ocurrida en la Ruta de la Fruta el pasado sábado eran de Navidad, comunidad que los despidió este domingo. Juana Godoy era una de las víctimas fatales y viajaba junto a su nieto.

Se continúan conociendo nuevas historias de la tragedia de la Ruta de la Fruta, en Santo Domingo, donde familias de las 11 víctimas fatales comenzaron a despedir a sus seres queridos este domingo tras la entrega de sus cuerpos.

Una de ellas es la de Juana Godoy, quien viajaba junto a su nieto de apenas tres años hacia la Quinta Región.

El niño logró sobrevivir al accidente, pero su abuela perdió la vida. Tras lo sucedido, su historia familiar adquiere un especial significado.

“Aparte de ser mi prima, era una abuela que estaba luchando por la custodia de su nieto. Siempre era tan preocupada, una mujer luchadora y esforzada. Que parta de una manera tan trágica…”, expresó Andrea Gómez, prima de la mujer fallecida.





Otra de las víctimas fatales es Franco Soto Orellana, joven de 29 años, padre de una niña de 10, que viajaba a San Antonio para una cita con el dentista. Su familia enfrenta su pérdida y exige respuestas.

“Necesitamos justicia. Tenía 29 años, toda una vida… Estaba haciendo su casa, tenía a su hija. Y ninguna respuesta de nadie, ni siquiera de la empresa, nada. Estamos súper mal“, comentó Dayana Soto, hermana de Franco.

Los otros dos fallecidos en el accidente son los conductores del microbús que se trasladaba entre la región de O’Higgins y la de Valparaíso. Se trata de Luis Hermosilla y Luis Flores, quienes dedicaron parte de sus vidas al transporte de pasajeros.

Tras la entrega de sus cuerpos en el Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, fueron despedidos con una caravana de buses. Un último recorrido junto a quienes compartían su misma profesión.

Durante la jornada expresaron su luto los vecinos de la comuna de Navidad, localidad en la que vivían cinco de los fallecidos y desde donde se trasladaban en el microbús involucrado en la colisión.