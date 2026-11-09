Fue descubierto por estudiantes: profesor fue detenido por almacenar pornografía infantil en Independencia

El profesional ejercía funciones en un colegio municipal y además era coordinador de informática del recinto. Fue denunciado por el director luego que sus alumnos levantaron la alerta.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la comuna de Independencia a un docente de enseñanza básica por almacenamiento de pornografía infantil tras ser descubierto por los propios estudiantes.

El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la institución y tuvo su origen a partir de la denuncia del propio director del establecimiento educacional municipal.

El profesional era coordinador de informática del recinto y, según el relato policial, los alumnos utilizaban unos equipos cuando se percataron que las imágenes estaban siendo compartidas por medio de una red social.

“Mediante esta aplicación, él compartía e intercambiaba imágenes de menores. Aunque, en principio, negó los hechos argumentando que era un problema de un software que instaló”, señaló el subprefecto Marcelo Rivera.





Docente quedó con arresto domiciliario nocturno

Una vez hecha la denuncia, la Brigada del Cibercrimen analizó el teléfono del acusado y revisaron su casa, donde se halló más evidencia al analizar un disco duro y una tablet con material ilícito.

El fiscal Luis Contardo, Fiscalia Centro Norte, informó que los delitos por los que se formalizó al imputado fueron distribución y almacenamiento de material pornográfico infantil.

El persecutor fijó un plazo de investigación de 120 días y otorgó la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y la prohibición de acercarse a establecimientos en los que se trabaje con menores de edad.