Tras el calor llegan las precipitaciones con tormenta eléctrica: a qué hora llovería este lunes en la RM

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, explicó que una baja segregada que ingresó a la zona centro del país indica la posibilidad de precipitaciones, pese a que este domingo hubo 33 grados.

Pese a que hubo temperaturas altas de hasta 33,5 grados este domingo, durante este lunes el calor disminuirá y las nubes aumentarán de manera gradual y darán paso a posibles lluvias con tormenta eléctrica.

La temperatura máxima de esta jornada será de 23 grados, una diferencia de diez grados en comparación a la de ayer.

De acuerdo con la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, llegó una baja segregada a la zona centro del país que además indica la posibilidad de precipitaciones.

Este fenómeno afectaría a las siguientes regiones:

Región de Valparaíso

Región Metropolitana

Región de O’Higgins

Región del Maule

¿A qué hora comenzaría a llover HOY lunes?

Respecto a las lluvias, estas se concentrarían durante la noche de este lunes, desde las 22:00, y en la madrugada del martes, hasta las 03:00 o 04:00.

Según alertó Allison Göhler, las precipitaciones podrían ser fuertes.

Se espera que se acumulen entre cinco y 15 milímetros de agua en pocas horas.

De igual manera, podrían generarse tormentas eléctricas producto de la humedad y la temperatura alta que habrá durante la noche.