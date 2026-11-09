09/ 11/ 2026 07:43

Muere mujer baleada frente a Cesfam en Pedro Aguirre Cerda: esperaba a paciente que recibía atención

Una mujer de unos 40 años fue asesinada a disparos a las afueras del Cesfam Edgardo Enríquez, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas mientras la víctima esperaba a un pariente que recibía atención médica en el recinto de salud. Según los antecedentes del caso, dos sujetos llegaron en motocicleta hasta el lugar. Uno de ellos descendió y disparó en al menos dos oportunidades a corta distancia. Fiscalía y Brigada de Homicidios de la PDI lideran las diligencias para esclarecer lo ocurrido.