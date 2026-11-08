“Iba con otra mujer”: pareja de Leandro Hernández revela inesperado antecedente tras accidente del jugador de Colo Colo

Tras la colisión que protagonizó el futbolista mientras conducía en estado de ebriedad, su pareja abordó lo ocurrido en sus redes sociales.

La pareja de Leandro Hernández reaccionó este domingo al accidente protagonizado por el jugador de Colo Colo, quien fue detenido tras colisionar en estado de ebriedad.

Se trata de Josefa Muñoz, quien publicó un lapidario mensaje en sus historias de Instagram, donde aseguró que no era ella la mujer con la que estaba el futbolista a la hora del accidente, registrado este domingo a las cinco de la madrugada.

“Yo no iba en el auto. Me enteré de la misma forma, por los medios, de que iba con otra mujer” , escribió la estudiante de Derecho.

Asimismo, Josefa agregó: “Los mensajes de odio que me han llegado se los pueden ahorrar, porque ni siquiera los abriré”.





De esta manera, la joven habría dado término a su relación con Hernández tras lo sucedido: “No quiero que se me vincule más con esta persona”.

“A mis cercanos gracias por la preocupación”, agregó respecto al accidente de tránsito.

Luego de la colisión, Leandro Hernández permaneció en el lugar de los hechos a la espera de los funcionarios policiales y de seguridad.

Cuando arribaron, el futbolista fue abordado por Carabineros y personal de seguridad de la Municipalidad de Providencia.

En ese momento, el jugador de Colo Colo fue captado con una joven que lo habría estado acompañando en su vehículo.

Los registros muestran que no se trata de Josefa Muñoz, su pareja, sino que de otra mujer.

Revisa aquí los registros