U. de Chile vs Cobresal: hora y dónde ver EN VIVO partido por Liga de Primera

Universidad de Chile se mide a Cobresal por la fecha 27° de la Liga de Primera, partido que es fundamental para ambos y que se juega en Rancagua.

Universidad de Chile salta nuevamente a la cancha y enfrenta este domingo a Cobresal por la Liga de Primera, partido que es trascendental para ambos.

Los Azules están obligados a ganar para mantener la primera chance de ser el Chile 2, lo que de paso le permitiría seguir con opciones por el título si es que Colo Colo pierde ante Ñublense en el duelo paralelo.

Por su parte, Los Mineros apuestan a darle un golpe al cuadro laico y sumar puntos vitales en la lucha por evitar el descenso.





¿Dónde ver el partido de U. de Chile vs Cobresal?

El partido de Universidad de Chile ante Cobresal, válido por la fecha 27° del campeonato nacional, será transmitido en vivo y online por la plataforma de streaming HBO Max.

Para ver este encuentro, tienes que ingresar a la aplicación con tu respectivo usuario y clave. En caso de no tener una cuenta, puedes crearla en muy pocos minutos.

Hora del partido entre U. de Chile y Cobresal por la Liga de Primera

El duelo del Romántico Viajero contra el conjunto del norte comienza a las 15:00 horas de este domingo 8 de noviembre, disputándose en el Estadio El Teniente de Rancagua.

A la misma hora, Colo Colo visita a Ñublense en Chillán en un compromiso que puede definir el torneo.