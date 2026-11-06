De entrar droga a la cárcel a presunta violación: Las causas que han involucrado a Francisco Huaiquipán

El ex futbolista se vio involucrado en una nueva situación judicial, esta vez por presunto abuso sexual y violación contra mujeres de su círculo cercano.

Francisco Huaiquipán se vio involucrado en una nueva situación judicial. A años de retirarse del fútbol profesional, el ex jugador fue detenido el pasado 4 de noviembre en Los Vilos.

En esta ocasión, la PDI indaga su participación en presuntos delitos de connotación sexual contra mujeres de su círculo cercano.

A raíz de esto, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago determinó que quedara en prisión preventiva mientras se realiza la investigación, donde hay tres posibles víctimas.





Los antecedentes de Francisco Huaiquipán

El caso se suma a los antecedentes que arrastraba Huaiquipán, entre los que está su detención en septiembre del 2021 por intentar ingresar droga al Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I.

A bordo de un camión que llevaba materiales de cosntrucción, ocultaba 38 celulares, cocaína, ketamina y marihuana. Por este delito, el ex futbolista cumplió en libertad una condena de tres años y un día luego de un proceso abreviado.

Anteriormente, sus hijos fueron declarados culpables en 2016 por dispararle y quitarle la vida a Leopoldo Osores, quien en esa época era cadete de Santiago Morning.

Tras las investigaciones, en las que se corroboró el homicidio en un centro nocturno de Maipú, Francisco Huaiquipán Bustos y Gerardo Huaiquipán fueron condenados a presidio.

La carrera del otrora mediocampista finalizó a mediados del 2011, dejando la actividad con solamente 32 años.