El complejo encuentro familiar de Francisco Huaiquipán antes de ser detenido: “Fue la única oportunidad”

Darío Guajardo, abogado del ex futbolista, mencionó que el imputado fue encarado por estas graves acusaciones en su contra, aunque remarcó que el ex jugador “se declara absolutamente inocente”.

En prisión preventiva quedó Francisco Huaiquipán tras ser formalizado este jueves, donde es investigado por presuntos delitos de índole sexual contra mujeres de su círculo cercano.

El ex futbolista fue detenido tras las indagatorias que comenzaron el año pasado, las que son comandadas por la PDI por hechos que se habrían dado en 2009.

Tras conocer sus medidas cautelares, el abogado del otrora deportista, Darío Guajardo, afirmó: “Mi representado se declara absolutamente inocente de todas y cada una de las imputaciones”.





Abogado menciona tenso cruce de Huaiquipán con su familia

En declaraciones a la prensa, el defensor legal de Huaiquipán mencionó que las acusaciones fueron tratadas por la familia hace algún tiempo.

“Hay una reunión familiar en su momento, en la cual se le encara de la supuesta existencia de estos hechos. Él los niega terminantemente”, sostuvo.

El abogado manifestó que esa “fue la única oportunidad en la que tuvo un acercamiento respecto de la existencia supuesta de esta imputación”.

En ese marco, Guajardo insistió en que el ex jugador no tiene recuerdos de haber estado en los domicilios de quienes lo están acusando.

Pese a que su defensa propuso como medidas cautelares el arresto domiciliario y arraigo nacional, la jueza del 12° Juzgado de Garantía de Santiago decidió la prisión preventiva.