Detención de Francisco Huaquipán: El detalle que fue clave para iniciar la investigación

Una acusación de ex nuera por redes sociales fue clave en las indagatorias contra el ex futbolista, quien fue arrestado por presuntos delitos de índole sexual.

Francisco Huaquipán afronta una nuevacausa en su contra. El ex futbolista fue detenido este miércoles en Los Vilos por presuntos delitos de abuso sexual y violación contra mujeres de su cículo familiar.

La investigación se inicio el año pasado con un antecedente clave: La grave acusación que realizó alguien del entorno del propio ex jugador.

En concreto, la ex nuera del otrora volante dio a conocer una situación de supuestos hechos de connotación sexual, llegando a tildarlo de “violador”.

“No dejen que sus hijos estén cerca”, fue parte de lo que escribió en ese entonces en redes sociales

Según consignó Contigo en la Mañana, esto le permitió a la Fiscalía tener más conocimiento del caso e indagar en los hechos.





Advertencia fue clave en investigación contra Francisco Huaquipán

En el matinal de Chilevisión apuntaron que, tras la acusación de la ex nuera, “apareció la primera denunciante y posteriormente las otras dos”.

El subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme), detalló que Huaquipán estaba en Los Vilos para realizar una actividad “remunerada”.

Una vez concretado el arresto, en el que no hubo resistencia, el ex futbolista fue trasladado a Santiago para la respectiva audiencia de formalización.

Los delitos se habrían dado en 2009 en Santiago, donde las víctimas todavía eran menores de edad.