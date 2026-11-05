Destapan nuevos antecedentes de arresto de Francisco Huaquipán: Víctimas son de entorno cercano

Desde la PDI afirmaron que la investigación contra el ex futbolista comenzó hace un año, lo que derivó en su detención en la comuna de Los Vilos.

Nuevos antecedentes se revelaron acerca de la detención de Francisco Huaquipán, ex futbolista nacional que está siendo investigado por los delitos de abuso sexual y violación.

El ex deportista fue arrestado este miércoles en Los Vilos, región de Coquimbo, tras permanecer prófugo de la justicia, siendo trasladado a Santiago para la respectiva audiencia.

Durante esta jornada, la Policía de Investigaciones (PDI) entregó más detalles sobre el caso, señalando que las indagatorias iniciaron hace un año.





Los nuevos antecedentes de la detención de Francisco Huaquipán

En conversación con Contigo en la Mañana, el subprefecto Rodrigo Gómez, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana (Brisexme), indicó que hubo una denuncia “por un hecho de hace varios años atrás”.

“La víctima, ahora adulta y en ese tiempo adolescente, habría sido víctima de delitos de connotación sexual”, agregó.

El transcurso de la investigación derivó en que se haya conocido a otras dos afectadas, quienes habrían sufrido “agresiones sexuales de parte de este imputado”.

“En virtud de los antecedentes expuestos al Ministerio Público, hace aproximadamente tres semanas gestiona una orden de detención la cual se materializó ayer en Los Vilos”, añadió.

Un punto importante es que todas ellas son del entorno cercano al ex futbolista, delitos que presuntamente se dieron en 2009 en Santiago.

Gómez afirmó que Huaquipán, que estaba realizando una actividad remunerada en Los Vilos, no opuso resistencia al momento del arresto.