Cerró su carrera con un beso: Árbitro protagonizó tierno gesto para despedirse del fútbol argentino

Javier Uziga tuvo su último partido en el profesionalismo, volviéndose viral por un romántico momento junto a su esposa.

Y un día dijo adiós. El árbitro Javier Uziga dio por cerrada su carrera en Argentina tras estar en el partido que este jueves jugaron Gimnasia y Esgrima La Plata con Belgrano.

La última fecha de la fase regular fue la oportunidad perfecta para el juez asistente, quien finalizó su periplo en el fútbol profesional a los 51 años.

Al más puro estilo de las novelas románticos, el colegiado bajó la cortina con un beso a su pareja en plena cancha.





El emotivo momento de árbitro con su pareja

Tras el término del encuentro, el profesional corrió hacia un costado y se acercó a Mariana de Almeida (también jueza asistente) en un emotivo momento que se volvió viral.

El árbitro no aguantó y rompió en llanto junto a la joven, entregando una conmovedora escena en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

Uziga y su novia comenzaron su relación hace varios años, casándose en 2011 en una íntima ceremonia.

El colegiado puso fin a una carrera de casi 30 años en el arbitraje, donde llegó a ser designado para diferentes competencias internacionales.

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