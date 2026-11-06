Cerró su carrera con un beso: Árbitro protagonizó tierno gesto para despedirse del fútbol argentino
Javier Uziga tuvo su último partido en el profesionalismo, volviéndose viral por un romántico momento junto a su esposa.
Y un día dijo adiós. El árbitro Javier Uziga dio por cerrada su carrera en Argentina tras estar en el partido que este jueves jugaron Gimnasia y Esgrima La Plata con Belgrano.
La última fecha de la fase regular fue la oportunidad perfecta para el juez asistente, quien finalizó su periplo en el fútbol profesional a los 51 años.
Al más puro estilo de las novelas románticos, el colegiado bajó la cortina con un beso a su pareja en plena cancha.
El emotivo momento de árbitro con su pareja
Tras el término del encuentro, el profesional corrió hacia un costado y se acercó a Mariana de Almeida (también jueza asistente) en un emotivo momento que se volvió viral.
El árbitro no aguantó y rompió en llanto junto a la joven, entregando una conmovedora escena en el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.
Uziga y su novia comenzaron su relación hace varios años, casándose en 2011 en una íntima ceremonia.
El colegiado puso fin a una carrera de casi 30 años en el arbitraje, donde llegó a ser designado para diferentes competencias internacionales.
Mira el momento acá
Javier Uziga se va ganando. https://t.co/BU4o7WosIj
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