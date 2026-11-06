Lo trataron de “Judas”: Así quedó el Instagram de Lucas Cepeda tras demandar a Colo Colo

Molestos por la acción judicial presentada hace algunos días, hinchas del Cacique repletaron de comentarios la última publicación del delantero.

Muy molestos quedaron los hinchas de Colo Colo por la situación de Lucas Cepeda, quien demandó al Cacique por su transferencia al Elche a principios de año.

El delantero exige un monto cercano a los US$220.000, cifra que equivale al 10% de lo que pagaron los españoles por su pase y que en un principio habría cedido al elenco chileno.

Esto desató a los fanáticos del Popular que fueron al Instagram del seleccionado nacional a protestar por su decisión.





La furia de los hinchas de Colo Colo contra Lucas Cepeda

Una vez conocido el caso, aficionado albos cuestionaron duramente a su ex jugador y llegaron a tratarlo de “Judas”.

“Denunciando al club que llevó a Europa”, “mercenario” y “recuerda que dio de comer”, fueron algunos de los comentarios que dejaron en su última publicación.

De hecho, varios hinchas apuntaron hasta a la pareja de Cepeda por el reclamo judicial, el que tendrá más novedades en las próximas semanas.

Tras llegar en 2024, el atacante de 24 años disputó un total de 72 partidos con Colo Colo en los que convirtió 15 goles y obtuvo dos títulos.

Mira los comentarios acá