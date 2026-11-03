Lucas Cepeda demanda a Colo Colo: El millonario monto que exige y la respuesta de Aníbal Mosa

El atacatante presentó una acción judicial por su traspaso al Elche a inicios de año, solicitando el pago de una millonaria indemnización.

Nuevo problema en Colo Colo. En plena lucha el título de la Liga de Primera, en el Cacique se enteraron que Lucas Cepeda demandó a la institución por su traspaso al Elche a inicios de año.

Tras solicitar la documentos por posible vulneración de derechos, el delantero y sus abogados presentaron una acción judicial que busca dejar sin efecto su renuncia a indemnización al fichar en el fútbol español.

Producto de esto, el joven de 24 años exigió el pago de cerca de US$220.000, equivalentes a poco más de 215 millones de pesos chilenos.

La cifra corresponde al 10% de lo pagado por la escuadra europea al Cacique, aspecto que suele negociarse con los jugadores al momento de sellar el vínculo.





Aníbal Mosa responde por demanda de Lucas Cepeda

Consultado por la situación, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, manifestó: “No quiero profundizar mucho en este tema, pero encuentro que no estuvo bien”.

“Hay que remitirse a los contratos que están firmados y eso es lo que vale. Tenemos contratos firmados que reflejan lo que ocurrió en la negociación con Lucas Cepeda, la cual conduje personalmente”, agregó.

En la previa del choque del Cacique con Deportes Puerto Montt por Copa Chile, el dirigente sostuvo este lunes que “no voy a hablar por nadie. Yo hablo por mí y por los documentos que yo firmo”.

Respecto a si el caso le generó molestia, Mosa remarcó: “Saquen sus propias conclusiones. El tema para mí está en otra arista. Ya contesté lo que tenía que contestar”.