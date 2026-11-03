No lo quieren perder: Flamengo blinda a Erick Pulgar y fija millonaria cláusula de salida

El Mengao incrementó de manera considerable la cifra por el antofagastino, quien se ha consolidado como pieza clave del equipo.

Flamengo sigue respaldando a Erick Pulgar y tomó medidas para asegurar su permanencia, fijando un incremento en su cláusula de salida.

El chileno fue protagonista en el reciente mercado de pases al ser vinculado con el AS Mónaco de Francia y clubes de Arabia Saudita, generando preocupación en el Mengao.

Sin embargo, el volante optó por seguir en Brasil y renovó su contrato hasta 2029, lo que incluye un aumento frente a una posible rescisión de contrato.





La millonaria claúsula de salida de Erick Pulgar

De acuerdo con lo informado por La Tercera, las condiciones cambiaron y ahora la cláusula de salida de Pulgar ahora es de US$10 millones.

La cifra es muy superior a los cerca de US$4 millones que estaba estipulado en el último acuerdo, ratificando el deseo de la dirigencia de contar con el nacional.

A esto se sumó un incremento en el salario del jugador de 32 años, quien llegó a mediados del 2022 a los cariocas luego de un breve paso por el Galatasaray de Turquía.

El nortino ha disputado 41 partidos esta temporada con el Flamengo en los que marcó 3 goles, siendo titular indiscutido esta campaña en la que pelea por conquistar el Brasileirao.